Nella Regione tutto pronto per la campagna vaccinale massiva

Mirko Mischiatti, Chief Digital Technology Operationg Officer di Poste Italiane, ha spiegato come prenderà il via la campagna di vaccinazione massiva in Lombardia: “Siamo abituati a gestire grandi volumi, normalmente gestiamo 4 milioni di persone sul mondo digitale”. Sul rischio disguidi Mischiatti è chiaro: “Il rischio zero non esiste, ma ce la mettiamo tutta per dare alla Lombardia un servizio eccellente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata