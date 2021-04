Così il governatore lombardo in conferenza stampa

(LaPresse) “Abbiamo sicuramente trovato difficoltà, soprattutto sul piano informatico, ma non hanno inciso sulla nostra capacità di vaccinare. Le polemiche di questi giorni sono stucchevoli e non sono degne di un Paese come il nostro. I numeri ci stanno dando ragione e danno torto a chi sta cercando di speculare”, così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Milano dopo la visita agli hub lombardi del capo della Protezione civile, Curcio, e del commissario straordinario Figliuolo.

