Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, in visita agli hab vaccinali lombardi, prova a smorzare le polemiche sulla campagna vaccinale della Regione. “Non va tutto bene, come in altre parti d’Italia, ma il piano è coerente con quello nazionale”, sottolinea il generale Figliuolo. “L’inizio della vaccinazione massiva è atteso per il 13 o 14 aprile” garantisce il governatore Fontana. E in Italia superata la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate. In arrivo tra stasera e domani nell’hub militare di Pratica di Mare, circa 500mila dosi di Moderna, che saranno poi distribuite nelle varie Regioni.

