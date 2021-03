Sono 9.658.927 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.037.122.

In termini assoluti la Lombardia è la Regione ad aver somministrato più dosi: 1.536.866, seguita dal Lazio con 992.743 somministrazioni, dalla Campania con 809.023 e dall’Emilia-Romagna con 829.106. La Valle d’Aosta ne ha somministrate 22.328, il dato più basso in termini assoluti ma, naturalmente, non in confronto alla popolazione.

La provincia autonoma di Bolzano ha somministrato il maggior numero di dosi, in base a quelle ricevute (94,4%), seguita dal Molise (91,2%) e dal Veneto (90,8%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ il 76,3% delle dosi ricevute.

La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.808.290 dosi), davanti a Lazio, Campania ed Emilia Romagna.

Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % P.A. Bolzano 103.119 109.185 94,4 Molise 61.048 66.905 91,2 Veneto 832.439 916.380 90,8 P.A. Trento 90.795 102.160 88,9 Sicilia 764.936 863.035 88,6 Valle d’Aosta 22.328 25.260 88,4 Emilia-Romagna 829.106 940.380 88,2 Umbria 137.727 156.835 87,8 Friuli-Venezia Giulia 217.194 250.655 86,7 Toscana 614.168 708.970 86,6 Lazio 992.743 1.149.900 86,3 Piemonte 773.382 896.870 86,2 Abruzzo 213.791 248.490 86 Campania 809.023 943.375 85,8 Lombardia 1.536.866 1.808.290 85 Puglia 584.496 700.105 83,5 Marche 253.106 303.190 83,5 Basilicata 84.839 105.725 80,2 Liguria 269.832 344.290 78,4 Sardegna 220.682 283.190 77,9

