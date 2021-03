Così il coordinatore della campagna vaccinale a margine della visita all'hub di Crema

(LaPresse) Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, torna a difendersi sulla scelta dell’affidamento ad Aria (l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti) della gestione delle prenotazioni: “Quando leggo che è stato Bertolaso a volere Aria, a insistere per Aria e a dire che è il sistema migliore del mondo, io fino a febbraio conoscevo l’aria he respiriamo, l’aria fritta come modo di dire, ma non avevo mai sentito nominare questa struttura informatica”. Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale, ne ha parlato a margine della visita all’hub di Crema.

