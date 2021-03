L'annuncio durante la visita al centro vaccini a Crema: "Ottimista per le prossime settimane"

(LaPresse) “Sono ottimista per le prossime settimane, ho parlato tutti i giorni con Figliuolo e con Curcio e posso anticipare che il 31 marzo saranno entrambi in Lombardia”. Così Guido Bertolaso, commissario straordinario della campagna vaccinale in Lombardia, a margine dell’inaugurazione del centro vaccinale di Crema. “Verranno a vedere cosa stiamo facendo, a conoscere i nostri programmi e a visitare alcuni centri, ha spiegato Bertolaso che ha anche aggiunto: “Faremo il punto della situazione, non nasconderemo i problemi che abbiamo avuto e che stiamo cercando di risolvere”.

