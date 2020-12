I testimonial della Regione: "Vaccinarsi è senso civico, è una responsabilità"

Hanno combattuto il Covid in prima linea i primi sei operatori sanitari – medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato – che domani saranno vaccinati in occasione del Vaccine Day in Liguria, all’Ospedale Policlinico San Martino. Sono Giovanni Assumma, Maria Ghinatti, Marco Giglio, Gloria Capriata, Chiara Dentone e Luca Castellani: nei video della Regione si raccontano. “Si prova felicità e orgoglio per essere stata scelta” dice Gloria Capriata, coordinatrice infermieristica. “Vaccinarsi è una responsabilità di ognuno e fa parte del senso civico” aggiunge Chiara Dentone, medico di Malattie infettive del San Martino.

