La Campania resta zona arancione per decisione del governatore De Luca

Alla messa di Natale si va con l’autocertificazione in mano e solo nella Chiesa più vicina. Il chiarimento sui comportamenti da tenere è contenuto in una nota della Conferenza episcopale italiana in vista delle restrizioni per le festività. Intanto chiarito il nodo delle seconde case: se sono nella stessa Regione possono essere raggiunte. L’Italia resta dunque in zona gialla fino al 23, il 24 inizia la zona rossa. Resta arancione solo l’Abruzzo ma il governatore De Luca si muove autonomamente: anche la Campania, che da domani dovrebbe essere gialla, resta invece arancione.

