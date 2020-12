Anche l'Abruzzo cambia di nuovo colore e torna arancione

In vigore da oggi la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: cinque regioni cambiano colore. Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria diventano gialle: riaprono bar e ristoranti, possibile lo spostamento tra comuni e regioni fino al 20 dicembre. Dal 21 parte lo stop di Natale: ancora sul tavolo la possibilità di spostamento tra Comuni con meno di 5 mila abitanti nei giorni delle feste. L’Abruzzo passa invece in zona arancione dopo le polemiche per l’auto-spostamento di zona voluto dal governatore Marsilio. Le due settimane delle feste “ci preoccupano”, spiega il governo, che parla di numeri ancora troppo alti.

