La decisione di far diventare arancione la Regione ha scatenato le reazioni del Governo

“Considero eccessivo, se non risibile, il tono intimidatorio, se non la minaccia, in relazione alla responsabilità dei contagi che ci sarebbero in conseguenza del provvedimento”. Così il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, sulla lettera di diffida dopo la sua decisione di far tornare in zona arancione la regione. Una mossa che ha scatenato la forte reazione del governo con i ministri Boccia e Speranza.

