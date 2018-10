Serie A, la Juve fa 10 su 10: Bentancur e CR7 stendono l'Udinese

UDINESE-JUVENTUS 0-2

32' Bentancur, 37' Ronaldo



UDINESE (4-4-1-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Behrami (62' Pussetto), Fofana, De Paul; Barak (75' Teodorczyk); Lasagna. All. Velazquez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (89' Barzagli), Matuidi (45' Emre Can); Dybala (66' Bernardeschi), Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

NOTE: Ammoniti De Paul (U), Samir (U), Lasagna (U), Mandzukic (J)

ARBITRO: Abisso di Palermo

90+3' Finisce qui! La Juve fa 10 su 10 ed è inarrestabile. Decidono le reti di Bentancur e Ronaldo

90' Tre minuti di recupero

73' Ronaldo! Tiro del portoghese dal dischetto: miracolo di Scuffet con i piedi

71' Mandzukic! Diagonale di un soffio fuori dell'attaccante

69' Bernardeschi! Tiro dell'ex Fiorentina parato da Scuffet con un miracolo

61' Barak vicino al gol. De Paul la tocca per l'attaccante che dai 25 metri calcia a giro col mancino, di poco fuori

54' Dybala entra in area e calcia a giro: palla altissima

46' SI RIPARTE!



Una Juve che sta dominando in lungo e in largo la partita, controllando in difesa e pressando l'Udinese nella metacampo friulana. La sblocca Bentancur di testa al 32', primo gol per l'uruguaiano in Italia, su assist di Cancelo dopo il tocco di Ronaldo sulla destra per l'ex Inter. Due minuti dopo Mandzukic potrebbe già chiuderla, ma spara addosso a Scuffet. Il 2-0 arriva comunque al 39' con CR7, al quarto gol in Serie A, che di sinistro da fuori area si coordina e batte il portiere friulano. Bianconeri in controllo, in attesa del secondo tempo.



45+1' Per Abisso finisce qui un primo tempo completamente dominato dalla Juve

45' Un minuto di recupero

37' Ronaldo! Colpo di testa di Mandzukic che finisce al limite dell'area e il portoghese è bravo a trafiggere Scuffet di sinistro dopo essersi coordinato

35' Cosa si è divorato Mandzukic! Palla al centro per il croato che a due passi dalla porta spara addosso a Scuffet

32' Bentancur! Il primo gol dell'uruguaiano in Italia! Ronaldo allarga sulla destra per Cancelo che crossa subito e il centrocampista è abile nel tagliare al centro per segnare di testa l'1-0

17' Ancora Ronaldo di testa, ma palla alta sopra la traversa

7' Ronaldo in girata calcia verso la porta, devia Nuytinck e la palla si impenna in un campanile clamoroso deviato da Scuffet in angolo

3' Ci prova Dybala a metterla al centro per Mandzukic, allontana la difesa friulana

1' SI INIZIA!

