Mamma di Ronaldo colpita da un ictus: Cr7 in volo per Madeira

Il fuoriclasse della Juventus quasi sicuramente salterà la semifinale di ritorno con il Milan per stare vicino alla madre, ricoverata all'ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo

La Juventus sarà quasi certamente priva di Cristiano Ronaldo nella partita di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadium. Secondo quanto riferisce O Bola, il fuoriclasse portoghese volerà nelle prossime ore a Madeira per stare vicino alla madre colpita da ictus. La signora Dolores Aveiro è ricoverata da questa mattina all'ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo. Le sue condizioni sembrano essere stabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata