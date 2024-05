I nerazzurri salgono a 92 punti in classifica. Ciociari fermi a 32

L’Inter dimentica il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo e torna la squadra dominante del resto della stagione. Nell’anticipo della terz’ultima giornata di serie A, i nerazzurri campioni d’Italia si sono imposti per 5-0 sul campo del Frosinone ottenendo la 29esima vittoria in campionato. Le reti della squadra di Simone Inzaghi sono state siglate da Frattesi, Arnautovic, Buchanan (al primo gol in Serie A), Lautaro Martinez e Thuram. Grazie a questo successo i campioni d’ Italia salgono a quota 92 punti in classifica, il Frosinone resta fermo a 32 con la zona retrocessione sempre vicinissima.

