Conference League 2026/27, oggi l’Atalanta sfida il Pafos: probabili formazioni, orario e dove vederla

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato, l’Atalanta si prepara a cominciare il proprio percorso europeo. Giovedì 15 ottobre i nerazzurri ospitano il Pafos nella prima giornata della fase campionato di Conference League 2026/27. La squadra allenata da Maurizio Sarri vuole partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, ma dovrà fare attenzione a un’avversaria che nella scorsa stagione ha maturato esperienza in Champions League.

Atalanta-Pafos: le probabili formazioni

Maurizio Sarri potrebbe ricorrere a qualche rotazione in vista del successivo impegno di campionato contro il Milan. Tra le possibili novità ci sono Giacomo Raspadori, che potrebbe partire dal primo minuto, e Gianluca Scamacca, candidato a guidare l’attacco. In difesa resta da valutare la situazione di Giorgio Scalvini, uscito dalla partita contro il Venezia per un problema muscolare.

Atalanta (4-3-3): Sportiello; Kolasinac, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Elmas, Gaetano, Pasalic; Zalewski, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri.

Il Pafos, guidato da Ricardo Sá Pinto, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In attacco il riferimento sarà Lele, sostenuto da Sema, Dragomir e Biel. In difesa è atteso David Luiz, giocatore di grande esperienza internazionale. La formazione cipriota deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quelle dei portieri Jay Gorter e Charalampos Kyriakidis, del trequartista Jajá e dell’attaccante Murad Mammadov.

Pafos (4-2-3-1): Majecki; Ioannou, David Luiz, Mmaee, Bruno Felipe; Sunjic, Quina; Sema, Dragomir, Biel; Lele. Allenatore: Ricardo Sá Pinto.

Atalanta-Pafos: orario e dove vedere la partita

La sfida tra Atalanta e Pafos è in programma alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su Sky Go e NOW, attraverso dispositivi compatibili e con un abbonamento attivo. La gara non è prevista in chiaro.