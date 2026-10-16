Papa Leone XIV, lettere e disegni dei bambini ricoverati al Pontefice: “Ti auguro una buona guarigione”

Un disegno con il sole, un albero e la scritta “Per Papa Leone”, lettere in italiano, inglese e spagnolo, pensieri semplici e affettuosi: dal reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico universitario Agostino Gemelli, diretto dal professor Antonio Ruggiero, alcuni piccoli pazienti hanno fatto recapitare a Papa Leone XIV, operato il 13 ottobre per un adenocarcinoma polmonare, messaggi di vicinanza e auguri di guarigione. “Caro Papa Leone, sono Angelo, ho 7 anni e vengo da Taurisano. Sono qui al 10 piano da 36 giorni, anche io ho subito un intervento in testa. Io e la mia mamma preghiamo per te tutte le sere. Ti auguro una buona guarigione”, scrive un bambino, accompagnando il pensiero con un disegno colorato.

Una ragazza: “Prego Dio affinché entrambi possiamo guarire”

In una lettera in inglese, una ragazza di 18 anni, Giorgia, racconta invece la sua esperienza di malattia e il senso di vicinanza provato leggendo le notizie sul Papa: “Quando ho sentito al telegiornale quello che ti è successo e la situazione che stai vivendo, l’ho sentito mille volte più intensamente, perché in un certo senso stiamo attraversando la stessa cosa e questo mi ha fatto sentire più vicina a te”, scrive, aggiungendo: “Prego Dio affinché entrambi possiamo guarire e chiedo anche a te di pregare per me. Sono sicura che arriveranno giorni migliori per tutti e due”. Nella stessa lettera confida anche un desiderio nato durante il ricovero: “C’è una cosa che voglio fare: salvare vite umane. Voglio essere proprio come i medici che stanno salvando la mia”. Da una famiglia arriva infine un messaggio in spagnolo: “Le nostre preghiere ti accompagnano in questi momenti” e “la fede muove le montagne”.