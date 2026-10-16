Clima, Deschamps (AXA): “Dati e AI per prevenire rischi e rafforzare la resilienza”

Mettere la prevenzione e l’adattamento al centro della risposta al cambiamento climatico, utilizzando dati e intelligenza artificiale per individuare le vulnerabilità e aiutare cittadini e imprese a proteggersi. È l’approccio illustrato da Maud Deschamps, Chief Customer, Brand and Sustainability Officer di AXA Europe & Health, intervenuta alla quinta Venice Conference on Global Governance of Climate Change & Sustainability, il forum promosso dal think tank Vision di cui AXA è partner fondatore. Nella giornata di apertura dei lavori era intervenuto Stefano Suman, Chief Risk Officer, AXA Italia. “Di fronte all’aumento dei rischi, la risposta non può limitarsi a prezzi più alti o coperture ridotte”, ha sottolineato Deschamps. Per preservare l’assicurabilità nel lungo periodo, l’approccio di AXA combina tre priorità: ampliare l’accesso alla protezione, prevenire i danni evitabili e adattarsi ai rischi che rimangono. In questo percorso, dati, modelli di rischio e intelligenza artificiale possono contribuire a trasformare la conoscenza dei fenomeni climatici in azioni concrete.

Alla prevenzione deve affiancarsi l’adattamento, attraverso l’approccio Build Back Better, le società del Gruppo AXA utilizzano la gestione dei sinistri anche per finanziare una ricostruzione più resiliente e ridurre la vulnerabilità agli eventi futuri. Per Deschamps, colmare il protection gap richiede anche una maggiore collaborazione tra pubblico e privato. La copertura obbligatoria contro le catastrofi naturali introdotta in Italia per le imprese rappresenta un passo importante, da accompagnare con piani nazionali di prevenzione e adattamento. “I sistemi più solidi combinano prevenzione, assicurazione, riassicurazione e una garanzia pubblica di ultima istanza”, ha osservato, indicando nel coordinamento europeo un valore aggiunto per rafforzare i sistemi nazionali.