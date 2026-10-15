Champions League 2026/27, Roma-Real Madrid 3-4: le foto del crollo dei giallorossi

Champions League amara per le italiane: dopo Inter e Napoli, vanno ko anche Roma e Como. I lariani si arrendono a Rotterdam contro il Feyenoord per 3-2 mentre all’Olimpico la delusione più cocente. I giallorossi invece perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1 che ha resistito fino all’83’. Poi l’incredibile rimonta degli spagnoli con Espi, Endrick e Rudiger. La squadra di Gasperini resta ferma a un punto. Le altre reti del match di De Roon per la Roma e Mbappé per i Blancos.