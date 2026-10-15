Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 15 ottobre 2026

Ultima ora

Champions League 2026/27, Roma-Real Madrid 3-4: le foto del crollo dei giallorossi

Champions League 2026/27, Roma-Real Madrid 3-4: le foto del crollo dei giallorossi
Wesley della Roma lotta per il pallone con Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l’AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia – mercoledì 14 ottobre 2026. Sport – Calcio. (Foto di Fabrizio Corradetti/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
, ,

Rodrigo Mora della Roma durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
L'allenatore del Real Madrid José Mourinho durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Fabrizio Corradetti/LaPresse)
Paulo Dybala della Roma durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Matias Soule della Roma e Aurelien Tchouameni del Real Madrid durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Sport - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Donyell Malen della Roma esulta dopo aver segnato durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, in Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Niccolò Pisilli della Roma e Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Sport - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Il gol di Donyell Malen della Roma (2-1) durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Fabrizio Corradetti/LaPresse)
Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, in Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Il gol di Endrick del Real Madrid (3-3) durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - Mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Il gol di Antonio Rüdiger del Real Madrid (3-4) durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - mercoledì 14 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Fabrizio Corradetti/LaPresse)
Antonio Rüdiger del Real Madrid esulta dopo aver segnato il gol della vittoria per 3-4 durante la partita di calcio della fase a gironi della UEFA Champions League - 2ª giornata - tra l'AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, in Italia - mercoledì 14 ottobre 2026 - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
La delusione di Lorenzo Pellegrini della Roma durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l’AS Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico di Roma, Italia – mercoledì 14 ottobre 2026. Sport – Calcio. (Foto di Fabrizio Corradetti/LaPresse)

Champions League amara per le italiane: dopo Inter e Napoli, vanno ko anche Roma e Como. I lariani si arrendono a Rotterdam contro il Feyenoord per 3-2 mentre all’Olimpico la delusione più cocente. I giallorossi invece perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1 che ha resistito fino all’83’. Poi l’incredibile rimonta degli spagnoli con Espi, Endrick e Rudiger. La squadra di Gasperini resta ferma a un punto. Le altre reti del match di De Roon per la Roma e Mbappé per i Blancos.

© Riproduzione Riservata