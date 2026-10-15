Home > Calcio > Europa League, Celta Vigo-Juventus 1-2: Woltemade e Kolo Muani ribaltano gli spagnoli

Grande rimonta della Juventus in casa del Celta Vigo, nel match valido per la seconda giornata di Europa League. I bianconeri vincono 2-1 all’Estadio Balaídos, in rimonta, grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani. La squadra guidata da Spalletti adesso è al comando della classifica con 6 punti. Sorride anche il Milan di Amorim che ha rifilato un poker in trasferta al Salisburgo.

Celta Vigo-Juventus 1-2, il tabellino

Gol: 18′ Alvarez (C), 58′ Woltemade (J), 90’+2 Kolo Muani (J).

Celta: Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda (85′ Nunez), Moriba, Febas (75′ Burcio), Carreira; Alvarez (85′ Gonzalez), Ferran Jutglà (75′ Aspas), Swedberg (62′ Driouech). A disposizione: Bayindir, Faye, Caceres, Galan, Antanon, Arcos, Milla. Allenatore: Giraldez.

Juventus: Vicario; Kalulu, Gatti (70′ Bremer), Kelly (70′ Lucumi); McKennie, Sarr, Koopmeiners (82′ Douglas Luiz), Cambiaso; Conceicao (64′ Nico Gonzalez), Alajbegovic (64′ Kolo Muani); Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Celik, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Van der Eijk (NED).

Ammoniti: Swedberg (C), Kelly (J), Lucumi (J), Moriba (C).