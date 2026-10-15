Europa League, Salisburgo-Milan 0-4: tripletta di Cisse

Il Milan si riscatta e torna al successo in Europa superando in trasferta per 4-0 il Salisburgo nella seconda giornata della fase a girone unico di Europa League.

Salisburgo-Milan, il racconto del match

Tripletta di Cisse che porta in vantaggio i rossoneri al 15′ di testa su assist di Hutchinson, raddoppia al 32′ di sinistro su passagio di Bartesaghi e firma il suo tris personale (il primo in carriera) al 49′ sfruttando un contropiede di Rabiot. A calare il poker ci pensa Ramos al 72′. Milan in 10′ dall’83’ per l’espulsione di Terracciano per una spinta al limite dell’area su Schmid lanciato a rete. La squadra di Amorin reduce dalla sconfitta con il Benfica a San Siro si rimette così in corsa per occupare le prime otto posizioni della classifica che consentono di accedere direttamente agli ottavi.

Match mai in discussione e netta supremazia rossonera. Oltre a Cisse buona prova di Tomori, reintegrato in rosa l’ultimo giorno di mercato dopo un’estate da epurato (era al suo esordio stagionale) ma segnali positivi sono arrivati anche da Jashari e Hutchinson. Il Milan sarà nuovamente impegnato in Europa il prossimo giovedì nella trasferta inglese contro il Bournemouth, prima però c’è la sfida di domenica in casa contro l’Atalanta.