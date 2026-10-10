Roma, tegola Svilar: infortunio e stop di un mese, salta Como e Real

Tegola Svilar per la Roma alla ripartenza della Serie A 2026-2027 dopo la pausa nazionale. La squadra di Gian Piero Gasperini, impegnata domenica 11 ottobre nel difficile match in casa del Como, rischia di perdere il portiere per un mese. E’ stato lo stesso tecnico giallorosso a fare il punto della situazione sulle condizioni dell’estremo difensore alle prese con un infortunio.

Le condizioni di Svilar e la chance per Gollini

“Abbiamo perso Svilar per alcune settimane, ha avuto questa frattura da stress sul quinto dito in una spinta in allenamento, è una frattura non scomposta ma che richiede un mese di stop. Vediamo se sarà necessario mettere una vite e questo porterà i tempi a dopo la sosta. E’ una brutta tegola ma nelle stagioni molte lunghe succedono degli imprevisti come questo, prepareremo Gollini per sostituirlo, avrà il modo di ritornare un portiere importante”.

Sarà quindi Gollini a prendere il posto di Svilar nella delicata partita d’alta classifica contro il Como e sicuramente anche nella sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma all’Olimpico mercoledì 14 ottobre. “Nella sua carriera forse l’unico che l’ha fatto giocare con continuità sono io -rimarca Gasp parlando di Gollini-. È un ottimo secondo. Ora ha l’opportunità di giocare con continuità. Quando l’ho allenato con il Genoa era arrivato a essere il secondo in nazionale per un paio d’anni. Ha capacità, si è allenato bene in questi mesi. Deve avere la fiducia di tutti. Ora ha la possibilità di dare continuità”.

Gasperini: “Ripartiamo con grande fiducia”

In campionato i giallorossi sono attualmente al primo posto in classifica a quota 13 punti, insieme all’Inter e ai cugini della Lazio. Il Como, a quota 10, ha quindi la chance di agganciare la Roma in classifica vincendo lo scontro diretto domenica. Nella conferenza della vigilia, Gasperini ha fatto il punto della situazione anche sul resto della rosa: “Sono rientrati tutti gli effettivi della squadra. Quelli che sono rimasti stanno bene, a parte Cristante che già sappiamo. C’è solo Koulierakis che ha preso una contusione nella partita contro la Germania, non ci sarà con il Como, ma dalla prossima”, ha spiegato.

“Sono tutti pronti. Gli argentini sono arrivati per ultimi, ieri è stato il primo allenamento insieme. Per quelli più distanti è così. Tra gli altri alcuni hanno giocato di più, alcuni meno. Ora avremo modo di giocare tante gare”. Al di là dell’infortunio di Svilar, giocatore fin qui fondamentale per la Roma, Gasperini resta ottimista: “Ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati: una squadra con grande fiducia e grande considerazione“. Con il Como, sottolinea, “è una partita molto importante e arriviamo con la stessa voglia di stare bene. Pellegrini sta bene, queste settimane sono state utilissime. È recuperato”.

Poi, sul Como ormai stabilmente nelle posizioni più nobili della classifica: “La squadra di Fabregas ha dimostrato con i risultati il proprio valore: meritano tutti gli elogi che ricevono. Competono per le primissime posizioni. L’Inter è sopra a tutti ancora: la nostra partita contro l’Inter è stata positiva, ripartiamo da lì. Poi ci sono il Como e le altre che si giocano i posti dietro all’Inter. Loro, come noi, hanno diverse possibilità: nelle due partite della passata stagione contro di noi hanno giocato con la difesa a tre. L’aspetto tattico è importante, ma non è determinante”.