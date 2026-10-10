Inter-Parma 3-0, dominio nerazzurro a San Siro

L’Inter supera 3-0 il Parma a San Siro nella gara valida per la sesta giornata di campionato. Nerazzurri in vantaggio con Sucic al 13′ che raccoglie una corta respinta del portiere, raddoppio al 18′ su rigore di Calhanoglu per un fallo in area su Pio Esposito. A calare il tris ci pensa Thuram al 31′ con una conclusione nell’angolino basso di sinistra. La squadra di Chivu si porta così solitaria in vetta alla classifica con 16 punti in attesa delle sfide della Roma e della Lazio. Il Parma, che ha visto il debutto sulla panchina di Gilardino, resta a 4 punti.
Inter-Parma 3-0, il tabellino
Gol: 13′ Sucic (I), 18′ rig. Calhanoglu (I), 31′ Thuram (I)
Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74′ Spence), Sucic, Calhanoglu (61′ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73′ Luis Henrique); Esposito (61′ Bonny), Thuram (61′ Lautaro). Allenatore: Cristian Chivu
Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78′ Britschgi), Keita, Sierro (62′ Bernabé), Valeri; Touré (84′ Frigan), Fabbian (62′ Lontani); Elphege (62′ Romero). Allenatore: Alberto Gilardino
Arbitro: Bonacina
Ammoniti: Nessuno
Espulsi: Nessuno