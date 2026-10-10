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sabato 10 ottobre 2026

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Inter-Parma 3-0, dominio nerazzurro a San Siro

Inter-Parma 3-0, dominio nerazzurro a San Siro
Petar Sucic e Pio Esposito, Milano, 10 ottobre 2026 (Photo by Spada/LaPresse)
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Chivu ora è da solo in vetta alla classifica con 16 punti in attesa delle sfide di Roma e Lazio

L’Inter supera 3-0 il Parma a San Siro nella gara valida per la sesta giornata di campionato. Nerazzurri in vantaggio con Sucic al 13′ che raccoglie una corta respinta del portiere, raddoppio al 18′ su rigore di Calhanoglu per un fallo in area su Pio Esposito. A calare il tris ci pensa Thuram al 31′ con una conclusione nell’angolino basso di sinistra. La squadra di Chivu si porta così solitaria in vetta alla classifica con 16 punti in attesa delle sfide della Roma e della Lazio. Il Parma, che ha visto il debutto sulla panchina di Gilardino, resta a 4 punti. 

Inter-Parma 3-0, il tabellino

Gol: 13′ Sucic (I), 18′ rig. Calhanoglu (I), 31′ Thuram (I)

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74′ Spence), Sucic, Calhanoglu (61′ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73′ Luis Henrique); Esposito (61′ Bonny), Thuram (61′ Lautaro). Allenatore: Cristian Chivu

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78′ Britschgi), Keita, Sierro (62′ Bernabé), Valeri; Touré (84′ Frigan), Fabbian (62′ Lontani); Elphege (62′ Romero). Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

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