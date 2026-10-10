Portogallo, Cristiano Ronaldo sospeso: aperto un procedimento disciplinare

La Federcalcio portoghese ha sospeso Cristiano Ronaldo e avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Il fuoriclasse 41enne ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di un diverbio con il nuovo ct Jorge Jesus che non gli aveva concesso spazio nelle ultime partite in Nations League. La nazionale lusitana senza di lui ha sempre vinto e il suo sostituto, Gonçalo Ramos del Milan, ha sfruttato l’occasione segnando tre gol.

Ronaldo ha partecipato solo alla partita d’esordio della Seleção in Nations League, venendo sostituito da Ramos nella vittoria per 1-0 contro il Galles. Ha lasciato la squadra dopo aver assistito dalla panchina alla seconda partita, terminata con una vittoria per 2-1 in Norvegia. E dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della squadra, il Portogallo ha battuto Danimarca e la stessa Norvegia conquistando l’accesso ai quarti di finale. La stella di Madeira ha poi pubblicato un post su Instagram nel quale ha esortato il ct ad ammettere l’errore commesso a Oslo, dove gli aveva chiesto di scaldarsi a bordo campo senza poi farlo entrare.

Il fuoriclasse dell’Al-Nassr ha ammesso di aspettarsi una sospensione per il suo comportamento, ma ha promesso ai suoi fan che “ci sarà una o più partite d’addio”. Il regolamento disciplinare della federazione portoghese stabilisce che qualsiasi giocatore che “abbandoni o non si presenti” senza giustificazione a un allenamento, a una partita o a un’attività delle nazionali “sarà sanzionato con una sospensione da uno a sei mesi“, oltre a una multa. “Ho già chiesto scusa, ma so che le azioni devono avere delle conseguenze”, ha affermato Ronaldo in un comunicato. “Chiunque nel mondo del calcio, come me, sa che a prescindere dallo status di ciascuno le regole sono uguali per tutti”.