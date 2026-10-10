Home > Calcio > Como, Fabregas: “Kean è ko, contro la Francia ha giocato 90 minuti da infortunato”

Cesc Fabregas lancia una frecciatina alla Figc dopo l’infortunio rimediato da Moise Kean durante gli impegni di Nations League della Nazionale. “Kean avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio. La comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio. Contro la Francia ha giocato 90 minuti con un infortunio. A questo punto, quando tornerà, tornerà”, ha detto il tecnico del Como alla vigilia del big match contro la Roma.

“Conosciamo bene quanto sia difficile affrontare le sue squadre. Ma i temi di questa gara sono tanti. Dobbiamo prenderla per quello che è, una grande partita da affrontare”, ha aggiunto l’allenatore spagnolo in vista della sfida contro Gian Piero Gasperini.

The team’s back. Full focus on Como-Roma ⚔️⚪️🔵 https://t.co/2CwAlYNwAs — Como1907 (@Como_1907) October 7, 2026

Il medico degli azzurri: “I club sono costantemente aggiornati”

In seguito è arrivata la replica dello staff degli azzurri. “Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati, lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro”, ha affermato Angelo De Carli, medico della Nazionale. “E così è stato fatto anche durante l’ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre”.