Messi dà l’addio all’Argentina sui social, Cristiano Ronaldo gli risponde: “Hai tutto il mio rispetto”

Leo Messi ha salutato su Instagram i tifosi dell’Argentina dopo la sua ultima partita con la maglia albiceleste allo stadio Monumental di Buenos Aires contro il Benin. “Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare il blu e bianco. So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po’ di tristezza, ma sono chiaro che ogni passo che ho fatto è stato degno”.

Tra i primi a commentare il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, che ha lasciato un messaggio di grande rispetto: “Leo, così tanti anni a difendere il tuo paese e una storia che durerà per sempre. Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l’Argentina. Un abbraccio”.