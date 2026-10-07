David Silva torna a giocare dopo tre anni di assenza

L’ex centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola David Silva torna a sorpresa in attività dopo tre anni di ritiro per unirsi al Supreme Sha Tin, squadra della Hong Kong Premier League. Silva aveva concluso la carriera nell’estate del 2023 in seguito a un grave infortunio al ginocchio riportato durante il ritiro precampionato con la Real Sociedad, in Spagna.

“Non vedo l’ora di andare a Hong Kong per godermi la cultura, la gente e la cucina di Sha Tin, oltre al calcio locale”, ha dichiarato il giocatore. Silva ha collezionato 125 presenze con la Spagna e ha fatto parte della rosa che ha vinto il Mondiale del 2010. Arrivato al Manchester City nel 2010, vi ha trascorso 10 stagioni conquistando 11 trofei importanti.