Figc, Malagò sul commissariamento: "L'ho fatto per amore dello sport"

Giovanni Malagò, appena nominato commissario della Figc, ha parlato al termine di Giunta e consiglio del Coni: “Se si è ricucito il rapporto con Buonfiglio con questo incontro? C’erano state delle incomprensioni, per usare un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto una sua telefonata e c’è stata una proposta in questo senso, proposta che mi sento di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di Giunta, nessuno escluso, senza che nessuno abbia potuto non esprimersi”.

“L’ho fatto per amore dello sport – ha proseguito – l’ho fatto per amore del Coni, l’ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di Giunta e di Consiglio Nazionale per evitare spaccature e per evitare anche imbarazzi, perché indubbiamente per molti sarebbe stato oggettivamente complesso e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Mi sento tranquillo, anche perché penso che in questo senso forse ci sono stati anche dei ragionamenti di buon senso perché solo di buon senso stiamo parlando”.

Malagò ha anche parlato del possibile reinserimento di Diana Bianchedi: “Se può tornare a fare il capo delegazione della Nazionale? Il presidente Buonfiglio durante l’incontro mi ha anticipato questa sua volontà e io gli ho detto che è un tema sicuramente che uno potrà affrontare. Non penso che sia una cosa giusta che debba affrontare il commissario, ma il presidente”. Infine sul capitolo elezioni: “Mi sento di impegnarmi: il 14 dicembre e non perdiamo del tempo”.