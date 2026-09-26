Daniel Osvaldo, l’ex Inter e Juve in terapia intensiva: le sue condizioni

Il giocatore ha avuto un malore nella sua abitazione a Banfield, in Argentina

Grande preoccupazione per Daniel Osvaldo. Il 40enne italoargentino ex giocatore di Roma, Juventus, Inter e della nazionale azzurra, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol, un comune della provincia di Buenos Aires, a causa di un versamento pleurico al polmone che ha richiesto un intervento chirurgico. Lo riportano i media argentini.

Osvaldo è stato trovato dalla sorella nella sua abitazione a Banfield ed è stato immediatamente portato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

La carriera di Daniel Osvaldo

Classe 1986 Daniel Osvaldo a iniziato la sua carriera in Argentina nelle giovanili di Lanús, Banfield e Huracán. La sua prima squadra italiana nel 1995 è stata l’Atalanta. Da lì è iniziata un’avventura da nomade: ha giocato tra le altre a Lecce, Fiorentina e Roma (forse il suo periodo migliore). Quindi ha avuto esperienze, non delle più positive tra Juventus (con cui ha vinto uno scudetto ma giocando solo 11 partite) e Inter. Approfittando anche delle origini italiane ha giocato nell’Under 21 azzurra e poi in nazionale maggiore (14 partite e 4 reti).