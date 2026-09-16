Milan-Benfica oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Benfica oggi, 16 settembre, alle 21 è uno dei match più attesi di questa prima giornata della fase a campionato di Europa League. Rossoneri e lusitani sono tra i favoriti per la vittoria finale della seconda manifestazione europea per club. Si tratta dell’esordio in Europa sulla panchina del Diavolo per Amorim tra l’altro uno dei grandi ex della sfida; l’altro è il centravanti rossonero Gonçalo Ramos. Due nobili decadute che hanno dato vita a ben due finali di Coppa dei Campioni entrambe vinte dal Milan nel 1963 e nel 1990.

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Aria di turn over in casa rossonera dopo il pareggio di Roma con la Lazio che ha lasciato perplessi i tifosi, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. Pare vicino l’esordio dal primo minuto dell’inglese Omari Hutchinson sulla trequarti mentre in difesa potrebbe toccare a Filippo Terracciano per dare un turno di riposo a Gila.

“Sappiamo che ci sono tante squadre competitive. L’obiettivo è andare in finale e vincerla”, ha detto Amorim ieri in conferenza stampa aggiungendo: “Bisogna gestire al meglio i giocatori, fare le giuste rotazioni, è uno sforzo che non riguarda un solo giocatore ma tutto il team Abbiamo grandi qualità, e lo stesso si può dire del Benfica”.

Milan-Benfica: le probabili formazioni

Milan-Benfica è in programma stasera alle 21 allo stadio San Siro di Milano. Queste le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim

Benfica (4-2-3-1): Samuel Soares; Banjaqui, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. All. Marco Silva

Milan-Benfica: dove vederla in tv

Milan-Benfica in programma oggi alle 21 è l’esordio delle due squadre in questa fase di campionato dell’Europa League. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv.

