Norvegia, re Haakon VIII giura davanti al Parlamento

Haakon VIII, nuovo re di Norvegia, ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione del Paese davanti al Parlamento. È stato accompagnato in auto scoperta lungo il breve tragitto dal palazzo reale allo Storting, ovvero il Parlamento. Lì, il presidente Masud Gharahkhani ha letto l’annuncio ufficiale della morte di Harald e della successione di Haakon. Haakon, 53 anni, ha quindi prestato giuramento. “Prometto e giuro che governerò il Regno di Norvegia in conformità con la sua Costituzione e le sue leggi; che Dio, l’Onnipotente e Onnisciente, mi aiuti”, ha affermato. Il padre di Haakon, Re Harald V, è morto venerdì all’età di 89 anni.