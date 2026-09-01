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martedì 1 settembre 2026

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Norvegia, re Haakon VIII giura davanti al Parlamento

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Haakon VIII, nuovo re di Norvegia, ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione del Paese davanti al Parlamento. È stato accompagnato in auto scoperta lungo il breve tragitto dal palazzo reale allo Storting, ovvero il Parlamento. Lì, il presidente Masud Gharahkhani ha letto l’annuncio ufficiale della morte di Harald e della successione di Haakon. Haakon, 53 anni, ha quindi prestato giuramento. “Prometto e giuro che governerò il Regno di Norvegia in conformità con la sua Costituzione e le sue leggi; che Dio, l’Onnipotente e Onnisciente, mi aiuti”, ha affermato. Il padre di Haakon, Re Harald V, è morto venerdì all’età di 89 anni.