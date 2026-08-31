Messi lascia Nazionale argentina

Leo Messi dice addio alla Nazionale argentina. “Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio”, ha scritto il fuoriclasse di Rosario in un lungo post su Instagram.

Messi: “Non ho più nulla da dare”

“Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui”, ha aggiunto il campione dell’Inter Miami.

“Grazie per tutto l’amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni. Mi mancherà sentirvi tutti dall’interno. Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nella buona e nella cattiva sorte, ancora di più). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile percorso. Grazie a ogni singolo allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto il piacere di condividere questa esperienza. Porterò con me ricordi e momenti indimenticabili”.

“Me ne vado con la serenità e l’orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti davvero da sogno. È stato incredibile vivere tutto questo con voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino”.

I numeri di Messi con la Nazionale

“La Pulce” con la maglia dell’Albiceleste ha giocato tre finali di Coppa del Mondo, vincendone una nel 2022 in Qatar e perdendo quelle del 2014 (contro la Germania) e del 2026 (contro la Spagna). Ha fatto il suo esordio il 17 agosto 2005 e in 21 anni ha giocato 212 partite e realizzato 127 reti.