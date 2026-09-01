Calciomercato chiuso, ecco gli ultimi colpi

Il calciomercato estivo ha finalmente chiuso i battenti, a fare notizia nell’ultimo giorno è anche il rinnovo di Pio Esposito con l’Inter. Il club nerazzurro ha voluto confermare la fiducia nel giovane bomber azzurro facendogli firmare un contratto fino al 2032. “Sono molto contento, un traguardo molto importante ma non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare”, ha detto Esposito entrando nella sede del club per firmare l’accordo con il club che lo ha lanciato.

Pio Esposito (Photo by Spada/LaPresse)

A proposito di attaccanti della nazionale, è finalmente ufficiale il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como. In attesa dell’annuncio del club lariano, sul sito della Lega Serie A è stato depositato il contratto firmato dell’attaccante. La Fiorentina dal canto suo si consola con un triplo colpo: dopo Beto dall’Everton e Gnonto dal City arriva anche Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Como che ha preso anche il portiere del Chelsea Robert Sanchez.

Roma protagonista

Ancora sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria per 4-0 a Lecce, la Roma è protagonista a suo modo anche del mercato. Il club giallorosso ha trattato tutto il giorno per arrivare all’attaccante esterno dello Stoccarda Leweling, ma alla fine l’accordo non si è concretizzato anche per i dubbi dello stesso calciatore tedesco a trasferirsi in Italia. La Roma si consola, però, con la permanenza nella Capitale di Manu Kone. Il centrocampista francese è stato ad un passo dal trasferirsi al Chelsea per circa 60 milioni, ma alla fine è stato il tecnico Gasperini a bloccare l’operazione per l’importanza fondamentale di Kone negli equilibri di una squadra che sembra poter e voler puntare decisa allo Scudetto. Nella trattativa per Kone al Chelsea poteva entrare il passaggio di dell’esterno Gittens in giallorosso, ma alla fine non se ne è fatto niente.

La Juventus ufficializza Woltemade

Altra protagonista di giornata è la Juventus, che ha ufficializzato l’arrivo di Pape Matar Sarr e si appresta a fare altrettanto con il centravanti tedesco Woltemade in arrivo dal Newcastle. Ha invece lasciato Torino Jonathan David volato a Madrid sponda Atletico. Non si è invece concretizzata la cessione di Cabal (su cui c’erano Roma, Atalanta e Bologna) e pertanto è sfumato anche l’arrivo di Tagliafico dal Lione, per il quale c’era già l’accordo. Alla fine il difensore argentino è andato anche lui all’Atletico Madrid.

Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️



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Rinforzo importante anche per l’Atalanta, che ha preso Jonathan Rowe dal Bologna e ha ceduto il giovane difensore Ahanor al Chelsea per 48 milioni ma per quest’anno il giocatore andrà in prestito al Crystal Palace. Il Bologna ha rimpiazzato Rowe con l’ex juventino Mbangula, arrivato dal Werder Brema. Altro rinforzo anche per la Lazio di Rino Gattuso, dalla Fiorentina arriva a titolo temporaneo l’attaccante islandese Albert Gudmundsson.Per quanto riguarda gli altri affari di giornata, rinforzo in mezzo al campo per il Sassuolo: dall’Atalanta arriva in prestito con diritto di riscatto Kakari Ibrahim Sulemana. Sempre a centrocampo, il Torino ha preso dalla Fiorentina Rolando Mandragola. I granata hanno acquistato a titolo definitivo dal Verona anche l’esterno Rafik Belghali e preso Daniel Santos Braganca dallo Sporting Lisbona.

Il Parma ha annunciato ufficialmente l’arrivo dalla Sampdoria del portiere Simone Ghidotti a titolo definitivo e dal Fenerbahce del difensore Diego Carlos in prestito. Nuovo attaccante per il Cagliari, che ha preso Mbala Nzola dalla Fiorentina. Rinforzi anche per il Monza, dall’Udinese arriva il difensore Saba Goglichidze e dal Boca Juniors arriva l’attaccante Exequiel Zeballos. I friulani hanno invece acquistato Lazar Jovanovic dallo Stoccarda.

Sembrava tutto fatto per la cessione di Youssouf Fofana dal Milan al Lione in prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione dovrebbe essere saltata all’ultimo minuto.

All’estero due colpi su tutti: è ufficiale il passaggio dell’attaccante Gabriel Jesus dall’Arsenal al Barcellona, mentre il Manchester City ha acquistato dal Chelsea il centrocampista argentino Enzo Fernandez per la cifra record di circa 145 milioni di euro.