Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, oggi i posticipi della Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Si chiude oggi lunedì 31 agosto la seconda giornata della Serie A 26/27, dopo le partite di ieri che hanno visto in serata le vittorie di Inter e Lazio, e la sconfitta del Napoli contro il Como nel pomeriggio, tocca a Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. La squadra di Gasperini è reduce dalla grande prova all’esordio, con il 4-0 casalingo contro la Fiorentina, i nerazzurri di Sarri hanno vinto in casa contro il Sassuolo. Vittoria all’esordio anche per il Lecce di Di Francesco, mentre il Bologna di Tedesco ha perso in casa contro la Lazio.

Decide Çalhanoğlu 🎯

L’Inter porta a casa i 3️⃣ punti #CagliariInter pic.twitter.com/3Zcssub9Aa — Lega Serie A (@SerieA) August 30, 2026

2ª giornata, i risultati

Ecco i risultati della 2ª giornata, in attesa delle partite di oggi:

Milan – Venezia 2-0

Fiorentina – Frosinone 0-3

Monza – Udinese 2-3

Sassuolo – Torino 2-1

Juventus – Parma 2-0

Napoli – Como 1-2

Cagliari – Inter 0-1

Lazio – Genoa 1-0

La classifica aggiornata

Inter 6

Milan 6

Juventus 6

Lazio 6

Udinese 4

Como 4

Roma 3 *

Lecce 3 *

Atalanta 3 *

Frosinone 3

Napoli 3

Sassuolo 3

Cagliari 3

Bologna 0 *

Torino 0

Genoa 0

Parma 0

Venezia 0

Monza 0

Fiorentina 0

* Roma, Lecce, Atalanta e Bologna una partita in meno

Gasperini: “Partita difficile, mercato? Ecco cosa ci manca”

“L’insidia più grande che troveremo con Lecce è andare a giocare in uno stadio pieno con entusiasmo. Le partite di A sono tutte difficili”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce. “Vai a giocare una partita che è complicata e per di più resa ancora nascosta da queste situazioni di mercato. Dobbiamo essere bravi a dare continuità alla prestazione più dei risultati. Al di là dei problemi della Fiorentina, la prestazione che abbiamo fatto la scorsa settimana è stata importante”, ha proseguito.

“De Roon è una cosa nata velocemente, nel giro di 24-48 ore. Aveva questa situazione dopo tanti anni di Atalanta non rientrava nei piani della squadra. C’era questa opportunità e mi sono messo in contatto con Percassi. In pochissimo anche loro, e per quello che ha fatto, gli hanno lasciato la libertà di decidere. Lui ha voluto fortemente venire alla Roma. Per noi è un’opportunità che ci permette di dare la possibilità ad El Aynaoui di fare un’altra esperienza. E anche sotto l’aspetto economico è molto importante perché ci dà la possibilità di portare interesse in un altro ruolo. Sono arrivati due capitani, lui e Balerdi. Diamo una svolta fisica molto forte a questa squadra”, ha aggiunto.

“Per completare abbiamo bisogno di un pezzo che chiuda quella parte. Sono rimasti un terzino e un attaccante. Lulli ha un po’ sopperito, ho sempre sperato in lui, sta dando risposte importanti ma non possiamo caricarlo di responsabilità così grandi. L’anno scorso avevamo Angelino, Tsimikas, Celik, Wesley e anche Rensch. Le prestazioni di Lulli nel precampionato e con la Fiorentina fanno ben sperare per il futuro ma dobbiamo pensare anche al calendario. E comunque un pezzo in attacco possiamo pensare ancora di farlo”, ha aggiunto.

“La Champions? Abbiamo preso un bel girone, con partite di grande prestigio, giochiamo anche in trasferte con stadi molto difficili, a Parigi, Atene, Istanbul, Manchester. Questa è la Champions. Poi a livello di risultati e qualificazione, i primi otto sono sempre molto difficili per tutti. L’obiettivo sicuramente è stare dentro, negli spareggi. A parte il risultato sportivo per noi sarà respirare l’aria della Champions, andare in questi stadi, giocare nel nostro stadio gare straordinarie, come col Real. Può essere una bella stagione e credo che arricchirà molto la squadra, perché ti confronti con i migliori e questo dobbiamo portarcelo dentro anche in campionato per fare meglio”, ha aggiunto.

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini in vista di Lecce-Roma



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Atalanta-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni della partita:

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.

La partita Atalanta-Bologna inizia alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo, e sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e Sky. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv.

10 stagioni, 445 presenze.



Testa, corsa e passione.



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Focus, grit, heart.



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Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Roma

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Gorter, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N’dri. All. Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

L’orario del fischio d’inizio è fissato per le 18.30, la partita sarà trasmessa in tv e in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Sport, oltre che su Sky Go e Now Tv.