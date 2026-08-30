Il Como sbanca il ‘Maradona‘, conquistando i suoi primi tre punti in questo campionato. Lariani in vantaggio al 17′: Diao sulla destra sorprende Olivera in velocità e la mette in mezzo trovando Baturina, che si gira e batte Meret. Al 30’ il provvisorio pareggio dei padroni di casa con una grande giocata di Hojlund che trova l’angolo giusto da fuori area. Tre minuti dopo nuova doccia gelata per il Napoli: follia di Anguissa che sbaglia la misura di un retropassaggio a Rahmani in area, favorendo il recupero del Como. La palla finisce a Douvikas, che si conferma bomber implacabile riportando gli ospiti avanti nel punteggio. Il Como, reduce dal pari Udine, sale a quattro punti. Il Napoli resta a tre.
Serie A, Napoli-Como 1-2
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