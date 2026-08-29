Champions League, ecco i calendari: subito Real-Inter e Napoli-Arsenal

La Uefa ha reso noto il calendario completo della fase campionato di Champions League, al via l’8-9 e 10 settembre dopo i sorteggi di giovedì. Per quanto riguarda le italiane, per l’Inter subito l’esordio al Bernabeu contro il Real Madrid di Jose Mourinho l’8 settembre alle 21.00. Avvio da brividi anche per il Napoli, che riceverà al Maradona l’Arsenal il 9 settembre sempre alle 21.
Esordio in trasferta anche per la Roma, che sarà di scena il 10 settembre in casa del temibile Fenerbahce a Istanbul. Inizierà in casa la sua prima storica avventura in Champions , invece, il Como che affronterà l’RB Lipsia al Sinigallia il 10 settembre alle 21.00.
🔒 Tuesday 8 September— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2026
Champions League opening day is set 😤#UCL pic.twitter.com/F0fQoxCrWz
Champions, il calendario completo dell’Inter
Ecco il calendario completo dell’Inter per la fase a campionato di Champions League al via l’8 settembre:
- 8 Settembre 2026 21:00 Real Madrid-Inter;
- 13 Ottobre 2026 21:00 Inter-Club Brugge KV;
- 21 Ottobre 2026 21:00 Inter-FC Shakhtar Donetsk;
- 3 Novembre 2026 21:00 Feyenoord-Inter;
- 25 Novembre 2026 21:00 Inter-VfB Stoccarda;
- 9 Dicembre 2026 21:00 Borussia Dortmund-Inter;
- 19 Gennaio 2027 21:00 Inter-Liverpool FC;
- 27 Gennaio 2027 21:00 ŠK Slovan Bratislava-Inter.
Champions, calendario completo della Roma
Ecco il calendario completo della Roma per la fase a campionato di Champions League al via l’8 settembre:
- 10 Settembre 2026 18:45 Fenerbahçe SK-Roma;
- 14 Ottobre 2026 21:00 Roma-Real Madrid C.F.;
- 20 Ottobre 2026 21:00 Roma-ŠK Slovan Bratislava;
- 3 Novembre 2026 21:00 Manchester United-Roma;
- 25 Novembre 2026 21:00 Paris Saint-Germain-Roma;
- 8 Dicembre 2026 21:00 Roma-Sporting Lisbona;
- 19 Gennaio 2027 21:00 AEK Atene FC-Roma;
- 27 Gennaio 2027 21:00 Roma-LOSC Lille.
Champions, il calendario completo del Napoli
Ecco il calendario completo del Napoli per la fase a campionato di Champions League al via l’8 settembre:
- 9 Settembre 2026 21:00 Napoli-Arsenal FC;
- 13 Ottobre 2026 21:00 Villarreal CF-Napoli;
- 20 Ottobre 2026 21:00 Napoli-FK Bodø/Glimt;
- 4 Novembre 2026 21:00 FC Porto-Napoli;
- 24 Novembre 2026 21:00 Manchester City-Napoli;
- 8 Dicembre 2026 21:00 Napoli-Club Brugge KV;
- 20 Gennaio 2027 18:45 Sabah FC-Napoli;
- 27 Gennaio 2027 21:00 Napoli-Viking FK.
Champions, il calendario completo del Como
Ecco il calendario completo del Como, al suo esordio in Champions League:
- 10 Settembre 2026 21:00 Como-RB Leipzig;
- 14 Ottobre 2026 18:45 Feyenoord-Como;
- 21 Ottobre 2026 18:45 Como-Manchester United;
- 4 Novembre 2026 21:00 RC Lens-Como;
- 24 Novembre 2026 21:00 Como-AEK Atene FC;
- 9 Dicembre 2026 18:45 Real Betis-Como;
- 20 Gennaio 2027 21:00 Como-Paris Saint-Germain;
- 27 Gennaio 2027 21:00 FC Barcelona-Como.