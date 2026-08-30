Serie A, oggi in campo Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

La domenica della seconda giornata di Serie A si apre con Napoli-Como. Fischio d’inizio alle 18.30; ad arbitrare sarà Luca Pairetto di Torino. Sarà il primo big match di questo avvio di campionato: la seconda classificata della scorsa Serie A sfida infatti la grande sorpresa della passata stagione. Entrambe le squadre sono reduci dall’aver scoperto le avversarie che si ritroveranno davanti in Champions League e sono già pronte a darsi battaglia sul campo di Serie A. I due precedenti tra Napoli e Como del campionato 2025-2026 sono finiti sempre a reti inviolate: la partita di stasera potrebbe finalmente sbloccare l’equilibrio fin qui registrato. Ieri sera la Juventus ha vinto in casa col Parma e si trova ora a punteggio pieno col Milan.

Napoli-Como: probabili formazioni

Napoli-Como, Stadio Maradona di Napoli, ore 18.30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Mctominay; Politano, Hojlund, Alisson

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Napoli-Como: dove vederla in tv

Il primo big match di questo inizio campionato sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN e in streaming sull’app dell’emittente.