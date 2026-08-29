Serie A, Juventus-Parma 2-0, ai bianconeri bastano Gonzalez e Koopmeiners

Sono Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners a siglare le due reti con cui la Juventus supera 2-0 il Parma in un match valido per la seconda giornata di Serie A. Decisivi dunque due tra i giocatori vicinissimi a lasciare Torino per tutta l’estate.
L’argentino entra benissimo in partita, sostituendo un molto negativo Jonathan David al 57esimo e portando in vantaggio i bianconeri al 63esimo. Chiude la partita l’olandese all’88esimo. Juventus in vetta in classifica a 6 punti, a punteggio pieno; ducali fermi a zero.