Home > Calcio > Hapoel Tel Aviv-Atalanta, oggi in Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Dopo lo 0-0 dell’andata, oggi 27 agosto 2026 Hapoel Tel Aviv-Atalanta si ritrovano in campo per giocarsi l’accesso alla fase a campionato della Conference League. La partita si giocherà in Ungheria al DVTK Stadion di Miskolc, vista la situazione instabile che si vive in Israele. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dall’esordio positivo in campionato, con la vittoria a Bergamo per 2-1 contro il Sassuolo.

I nerazzurri convocati per #HTAAtalanta 📝



Our squad list for Hapoel Tel-Aviv v Atalanta 📝#UECL pic.twitter.com/7fImSk3aUH — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 26, 2026

Sarri: “Sarà una partita difficile”

“Sarà una partita difficile, lo abbiamo visto all’andata, ma dobbiamo essere convinti di potercela fare”. Così Maurizio Sarri, tecnico dell’Atalanta, a Sky Sport alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Match a cui la Dea arriva dopo lo 0-0 dell’andata a Bergamo. “Abbiamo voglia di giocare una competizione europea”, ha aggiunto Sarri.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Ecco le probabili formazioni:

Hapoel (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Alkukin, Altman; Boateng. All. Barda

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 20, il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Tv 8, e in abbonamento sui canali di Sky Sport.