Atalanta-Hapoel Tel Aviv, la prima di Sarri con la Dea finisce 0-0

L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 in casa contro gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv nell’andata del turno di qualificazione ai gironi di Conference League. Per Maurizio Sarri l’esordio sulla panchina della Dea non è andato come sperato, la squadra è apparsa ancora imballate fisicamente e alla ricerca degli automatismi dovuti al cambio di stile di gioco rispetto al passato. Solo nel finale i nerazzurri hanno avuto le occasioni migliori per segnare, ma non sono riusciti a trovare il guizzo vincente. La sensazione è che a Sarri servirà ancora del tempo per veder giocare il calcio a lui più congeniale.

Priva di De Ketelaere in attacco, ancora a corto di preparazione dopo il Mondiale, la Dea nel primo tempo soffre la miglior condizione della compagine israeliana. È proprio dell’Hapoel l’occasione più clamorosa con Boateng in contropiede fermato solo da un intervento miracoloso di Carnesecchi. L’Atalanta fatica ad entrare nell’area avversaria, ma riesce comunque a creare due grosse chance con Scamacca e Raspadori entrambi fermati dal portiere ospite Tzur. Nella ripresa la squadra di Sarri continua a spingere e recrimina anche per un contatto sospetto in atra israeliana tra Scamacca e un difensore, l’arbitro lascia correre. Hapoel sempre pericolosa in contropiede prima con Kraev e poi ancora con Boateng, per la Dea ci prova invece il neo entrato Krstovic da fuori area ma senza esito. L’attaccante balcanico ci riprova nel finale, prima con una girata rasoterra da centro area con palla di poco a lato e poi con un colpo di testa sventato in tuffo dal portiere. La gara di ritorno si giocherà il 27 agosto in campo neutro, in Ungheria, prima la Dea è attesa dall’esordio in campionato domenica contro il Sassuolo.