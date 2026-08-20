Pietro Puzone, migliore amico di Maradona al Napoli – campione d’Italia con gli azzurri nel 1987, da giorni era sdraiato su una panchina ad Acerra. A lanciare un appello social ai servizi sociali per soccorrere l’ex giocatore l’attivista ambientale Alessandro Cannavacciuolo. E il post in poche ore è diventato virale. “Girarsi dall’altra parte è una scelta. E di fronte a Pietro, l’indifferenza non è neutralità: è complicità. È sotto gli occhi di tutti. Le immagini gridano ciò che molti fingono di non vedere: la vita di un uomo spezzata su una panchina, affogata nel degrado sociale e nell’abbandono. Permettere che una persona marcisca così in mezzo alla strada non è solo una sconfitta umana, è il fallimento di un’intera comunità e delle sue istituzioni. Pietro ha bisogno di cure urenti, dignità e un tetto, non a un’attesa passiva del suo destino. Un appello ai Servizi Sociali e alle autorità comunale: fate presto”. Puzone è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.
Pietro Puzone ricoverato, il miglior amico di Maradona era da giorni su una panchina ad Acerra
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L’appello per soccorrere l’ex giocatore del Napoli dall’attivista Alessandro Cannavacciuolo