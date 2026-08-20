Atalanta-Hapoel Tel Aviv oggi in Conference League: probabili formazioni, orari e dove vederla

L’Atalanta di Maurizio Sarri scende in campo oggi, giovedì 20 agosto, per l’andata dei playoff di Conference League. La Dea affronta l’Hapoel Tel Aviv al Gewiss Stadium di Bergamo; fischio di inizio alle 20.30.

Grande entusiasmo da parte del tecnico toscano, all’esordio sulla panchina dei nerazzurri. “Se non c’è entusiasmo è bene che uno smette, quindi quello c’è. Ho trovato un ambiente che lo trasmette, molto unito e con grande senso di appartenenza. Ci sono un po’ di farfalle nello stomaco“, ha detto Sarri parlando ai microfoni di Sky Sport. “Stiamo facendo un percorso, sono contento della disponibilità dei ragazzi ma siamo una squadra in divenire”. “Affrontiamo una squadra difficile, un sorteggio complicato in un momento storicamente delicato per le squadre italiane. Il percorso è appena iniziato e sarà lungo, ci preoccupa il fatto che gli avversari hanno molte più partite nelle gambe”.

Contro l’Hapoel mancherà ancora Charles De Ketelaere. “Ora sono più privilegiati i ragazzi che hanno fatto un percorso più lungo. Quando manca un giocatore del livello tecnico di Charles è sempre pesante. Abbiamo però i giocatori importanti e ci facciamo affidamento”, ha detto ancora l’allenatore.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, probabili formazioni

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Hapoel Tel Aviv (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Toriel, Alkoukin, Altman; Boateng All. Barda.

Dove vedere la partita in tv

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, partita valida per i playoff di Conference League, si può vedere in diretta sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) e anche in chiaro su Tv8. Fischio di inizio alle 20.30 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Presidio contro Atalanta-Hapoel a Bergamo: “Partita della vergogna”

Il match di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv ha scatenato polemiche e tensioni. Rete Bergamo per la Palestina ha infatti annunciato un presidio, alle ore 18, davanti alla New Balance Arena della cittadina lombarda. “Chiediamo a tutti di scendere in piazza. Show Hapoel the red card — fuori il sionismo dallo sport”, si legge in un post si Facebook.

“Di fronte al genocidio in atto in Palestina, non c’è spazio per la neutralità. Il sionismo ha massacrato quasi 600 sportivi e dirigenti palestinesi, radendo al suolo gli impianti e negando ogni diritto elementare. Impedire il match tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv del 20 agosto significa rifiutare di sdoganare la pulizia etnica e le politiche coloniali israeliane. Lo sport non può essere la copertura per i crimini di un regime genocida”, prosegue il messaggio. “No alla partita della vergogna — stop al genocidio sionista”, conclude la Rete Bergamo per la Palestina.