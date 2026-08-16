Liverpool-Como, oggi amichevole di lusso ad Anfield Road: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv in chiaro

Doppia amichevole Liverpool-Como oggi, domenica 16 agosto, ad Anfield Road. Una formula particolare che vedrà le due squadre sfidarsi prima in una partita a porte chiuse, fischio d’inizio alle 12.30, poi in serata il match con il pubblico sulle tribune. L’ultimo test per la squadra di Fabregas prima dell’inizio del campionato. Dopo un mercato entusiasmante, i lombardi si apprestano a iniziare la stagione con grandi obiettivi, vista anche la prima partecipazione alla Champions League della propria storia.

Our starting XI for Game 1 vs @LFC pic.twitter.com/rohkEwkY2A — Como1907 (@Como_1907) August 16, 2026

Fabregas su Chalobah: “Giocatore esperto, sarà importante per noi”

“Il suo è stato un acquisto diverso: è un giocatore più formato e con esperienza, ha giocato contro grandi avversari in Premier, competizione in cui ha dimostrato qualità e personalità. Sarà un acquisto molto importante per noi”. Così in un’intervista a Sky Sport, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, parlando di Trevoh Chalobah, tra i nuovi arrivati nel club.

Couto and @TrevohChalobah played their first game in BiancoBlu today 💪 pic.twitter.com/0sPcMeZaNu — Como1907 (@Como_1907) August 12, 2026

Liverpool-Como: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della seconda partita tra Liverpool-Como

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Iraola.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Baturina, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

Liverpool-Como: orario e dove vederla in tv in chiaro

La partita Liverpool-Como inizierà alle 19 e sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming gratis su Como Tv.