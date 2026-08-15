Frattesi saluta l’Inter con rammarico: “Forse eravamo incompatibili”

Davide Frattesi lascia l’Inter per trasferirsi alla Lazio, e con un post su Instagram, non privo di rammarico per quel che forse poteva essere e non è stato, saluta i tifosi nerazzurri: “È vero, forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi , ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi , poi quando vedevo San Siro che spingeva mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle , sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. PS: Ma il cancello giallo è il mio eh…”.