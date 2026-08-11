Var, la Uefa lancia ‘Clear Line’: cos’è la piattaforma per le decisioni arbitrali

La Uefa ha lanciato ‘Clear Line‘, una nuova piattaforma dedicata alle situazioni arbitrali, pensata per garantire maggiore chiarezza, uniformità e trasparenza nelle decisioni nel calcio europeo. I Chief Refereeing Officers di tutte le federazioni affiliate alla Uefa hanno approvato ‘Clear Line’ come quadro di riferimento per un’applicazione coerente e uniforme delle decisioni arbitrali e degli interventi del Var, sia a livello nazionale sia nelle competizioni europee.
Come funziona ‘Clear Line’
‘Clear Line’ raccoglie oltre 150 situazioni arbitrali, fornendo indicazioni dettagliate sull’interpretazione delle Regole del gioco e su quando il Var deve – e non deve – intervenire in specifiche circostanze, sia nelle competizioni nazionali sia in quelle Uefa. La piattaforma rafforza uno dei principi fondamentali del protocollo Var: la revisione video deve essere utilizzata esclusivamente in presenza di errori chiari ed evidenti. Mettendo questa risorsa a disposizione di arbitri, calciatori, allenatori, commentatori e tifosi di tutta Europa, la Uefa punta a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali e a promuovere un’applicazione più uniforme delle Regole del gioco in tutto il calcio. Attraverso un’ampia raccolta di video e spiegazioni visive, ‘Clear Line’ offre inoltre indicazioni sulle motivazioni alla base delle decisioni nelle situazioni più complesse e discusse del gioco. La piattaforma continuerà a evolversi nel tempo e sarà aggiornata ogni volta che emergeranno nuove situazioni o sarà necessaria un’ulteriore precisazione su specifici casi.
Rosetti: “Una piattaforma pensata a beneficio del gioco”
Commentando il lancio, il direttore arbitrale della Uefa Roberto Rosetti ha dichiarato: “Clear Line è stata pensata per fornire indicazioni chiare e precise agli arbitri di tutto il calcio europeo, contribuendo a garantire una maggiore uniformità nelle decisioni tra le competizioni e un approccio più standardizzato all’utilizzo del Var, a beneficio del gioco. Anche se non esistono mai due episodi perfettamente identici e gli errori occasionali restano inevitabili, Clear Line offrirà un punto di riferimento centrale per calciatori, allenatori, commentatori e tifosi, contribuendo a spiegare le motivazioni alla base delle decisioni arbitrali e a promuovere una maggiore comprensione del processo decisionale”.