Var, la Uefa lancia ‘Clear Line’: cos’è la piattaforma per le decisioni arbitrali

La Uefa ha lanciato ‘Clear Line‘, una nuova piattaforma dedicata alle situazioni arbitrali, pensata per garantire maggiore chiarezza, uniformità e trasparenza nelle decisioni nel calcio europeo. I Chief Refereeing Officers di tutte le federazioni affiliate alla Uefa hanno approvato ‘Clear Line’ come quadro di riferimento per un’applicazione coerente e uniforme delle decisioni arbitrali e degli interventi del Var, sia a livello nazionale sia nelle competizioni europee.

(The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Come funziona ‘Clear Line’

‘Clear Line’ raccoglie oltre 150 situazioni arbitrali, fornendo indicazioni dettagliate sull’interpretazione delle Regole del gioco e su quando il Var deve – e non deve – intervenire in specifiche circostanze, sia nelle competizioni nazionali sia in quelle Uefa. La piattaforma rafforza uno dei principi fondamentali del protocollo Var: la revisione video deve essere utilizzata esclusivamente in presenza di errori chiari ed evidenti. Mettendo questa risorsa a disposizione di arbitri, calciatori, allenatori, commentatori e tifosi di tutta Europa, la Uefa punta a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali e a promuovere un’applicazione più uniforme delle Regole del gioco in tutto il calcio. Attraverso un’ampia raccolta di video e spiegazioni visive, ‘Clear Line’ offre inoltre indicazioni sulle motivazioni alla base delle decisioni nelle situazioni più complesse e discusse del gioco. La piattaforma continuerà a evolversi nel tempo e sarà aggiornata ogni volta che emergeranno nuove situazioni o sarà necessaria un’ulteriore precisazione su specifici casi.

Roberto Rosetti (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Rosetti: “Una piattaforma pensata a beneficio del gioco”

Commentando il lancio, il direttore arbitrale della Uefa Roberto Rosetti ha dichiarato: “Clear Line è stata pensata per fornire indicazioni chiare e precise agli arbitri di tutto il calcio europeo, contribuendo a garantire una maggiore uniformità nelle decisioni tra le competizioni e un approccio più standardizzato all’utilizzo del Var, a beneficio del gioco. Anche se non esistono mai due episodi perfettamente identici e gli errori occasionali restano inevitabili, Clear Line offrirà un punto di riferimento centrale per calciatori, allenatori, commentatori e tifosi, contribuendo a spiegare le motivazioni alla base delle decisioni arbitrali e a promuovere una maggiore comprensione del processo decisionale”.