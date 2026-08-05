Milan-Inter oggi in amichevole a Perth: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Inter si sfidano oggi, 5 agosto, alle 13 in amichevole a Perth, in Australia, nel primo derby stagionale. I rossoneri al secondo match estivo, dopo il pareggio con il Celtic, vogliono onorare al meglio la memoria di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì a 66 anni e i cui funerali si sono celebrati ieri a Milano alla presenza di migliaia di tifosi. Per il neo tecnico del Milan, Amorim, è la prima stracittadina meneghina mentre è possibile l’esordio in maglia rossonera del neo acquisto Gonçalo Ramos. Mancheranno ancora i francesi Rabiot e Maignan ancora in vacanza dopo il Mondiale.

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In casa nerazzurra si vuole replicare buona prestazione effettuata a Hong Kong contro il Manchester City migliorando la condizioni di tutti i giocatori presenti. “Io voglio vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione, non guardo il tipo di partita che dobbiamo affrontare”, ha detto mister Chivu che riparte per una nuova annata dopo la doppietta scudetto-Coppa Italia nella sua stagione d’esordio sulla panchina dell’Inter. Ancora in vacanza Lautaro Martinez e Thuram dopo i Mondiali.

Amichevole sulla carta, 𝗱𝗲𝗿𝗯𝘆 in campo 🖤💙 pic.twitter.com/APGRi1g6cV — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 5, 2026

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan-Inter si affrontano oggi alle 13 a Perth, in Australia. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Comotto, Bartesaghi; Leao, Nkunku; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Inter (3-5-2): J.Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

Milan-Inter, dove vederla in tv

Il primo derby della stagione tra Milan e Inter sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

Juventus-Chelsea oggi a Hong Kong, probabili formazioni e dove vederla

Oggi 5 agosto ma alle 13.30 vedrà in campo anche la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri in amichevole a Hong Kong affrontano il Chelsea del neo tecnico Xabi Alonso e dell’esterno della Nazionale italiana, Marco Palestra. In casa Juve difficile vedere subito protagonisti i nuovi arrivati Kolo Muani e Alajbegovic, che hanno lavorato a parte nell’allenamento della vigilia.

Le probabili formazioni

Ecco le formazioni di Juventus-Chelsea nell’amichevole di oggi a Hong Kong

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. Allenatore: Spalletti

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro. Allenatore. Xabi Alonso

Dove vederla in tv

Juventus-Chelsea in programma oggi alle 13.30 sarà trasmessa da Dazn e Sky Sport. Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.