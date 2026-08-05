Igli Tare derubato dopo i funerali di Franco Baresi

Spiacevole disavventura con lieto fine per il dirigente sportivo Igli Tare. Derubato della borsa dalla cappelliera del treno mentre stava tornando dai funerali di Franco Baresi, l’ex ds della Lazio e del Milan appena sceso allo scalo di Roma Termini, si è rivolto immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. “Gli agenti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L’uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario“, come ha fatto sapere la Polizia di Stato che ha postato un foto che ritrae Tare sorridente insieme a due agenti con in primo piano la borsa recuperata.