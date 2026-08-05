Franco Mastantuono alla Fiorentina: cosa sappiamo

Franco Mastantuono sarebbe pronto a vestire la maglia della Fiorentina. A dare la notizia è Fabrizio Romano, giornalista sportivo e esperto di calciomercato, sui suoi profili social. L’attaccante argentino del Real Madrid dovrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito secco fino a giugno 2027.

La scelta probabilmente è stata dettata sia dal ricco parco attaccanti di cui dispongono i Blancos (composto da calciatori del calibro di Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrygo, Endrick e il nuovo acquisto classe 2005 Carlos Espí Escrihuela) sia dal rendimento messo in campo dal 18enne di Azul, autore di tre reti e un assist in 35 presenze con la maglia del Real. Il passaggio in prestito alla Fiorentina potrebbe rappresentare una grande opportunità per il fantasista argentino per ritrovare lo spazio e il gioco espresso ai tempi d’oro del River Plate (che lo aveva venduto al Real per 45 milioni di euro). Una mossa, questa, che copia quella fatta la scorsa stagione con Endrick, andato in prestito al Lione a gennaio.