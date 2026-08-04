Funerali Franco Baresi, Dida: "Ha rappresentato tanto per il calcio mondiale"

“Sono tanti i ricordi, quello che ha fatto per il Milan è stato importante per tutti, per la società, per tutti i tifosi milanisti”. A dirlo è Nelson Dida, ex portiere rossonero, al suo arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, per i funerali di Franco Baresi. “Anche per noi che eravamo lontani, perché quando lui giocava ero ancora in Brasile – ha proseguito Dida – Sappiamo quello che lui ha fatto, è veramente stato un grandissimo giocatore“. “Penso che essere qua presente in questo giorno, so che è emozionante per tutti noi, però è veramente dover essere presente perché lui ha rappresentato tanto per il football del mondo”, ha concluso Dida.