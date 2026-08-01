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sabato 1 agosto 2026

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Manchester City-Inter, oggi la partita a Hong Kong: probabili formazioni, orari e dove vederla

Manchester City-Inter, oggi la partita a Hong Kong: probabili formazioni, orari e dove vederla
Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu (Foto Spada/LaPresse)
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Stones non sarà della partita

Amichevole di lusso oggi, 1 agosto, per l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri scendono in campo contro il Manchester City a Hong Kong. Dopo l’addio di Pep Guardiola, gli inglesi sono guidati da Maresca e schierano tra i pali Gigio Donnarumma, colonna della Nazionale da cui dovrà ripartire Roberto Mancini. Non sarà della partita il nuovo acquisto nerazzurro Stones, che è ancora in vacanza, e che sarebbe stato un ex nel match.

Manchester City-Inter: le probabili formazioni

  • MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis; Mfuni, Nico Gonzalez, Echeverri, Foden, Mukasa, Savinho; Sangaré. 
  • INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Mosconi.

Manchester City-Inter: orario e dove vederla

Il match amichevole tra Manchester City e Inter è in programma alle 13.30 ora italiana al Kai Tak Stadium di Hong Kong. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in co-esclusiva su Sky Sport Uno.

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