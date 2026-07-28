Nazionale, Malagò annuncia: “Mancini ct, Ranieri direttore tecnico” – La diretta

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale: si tratta di Roberto Mancini. “E’ l’uomo giusto” ha detto in conferenza stampa al termine del consiglio federale. All’indomani del dietrofront di Paolo Maldini e Leonardo come dt della Nazionale Malagò ha annunciato l’impegno preso con Claudio Ranieri.