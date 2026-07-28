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martedì 28 luglio 2026

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Nazionale, Malagò annuncia: “Mancini ct, Ranieri direttore tecnico” – La diretta

Nazionale, Malagò annuncia: “Mancini ct, Ranieri direttore tecnico” – La diretta
Giovanni Malagò e Roberto Mancini allo stadio Gran Sasso d’Italia prima della Partita del cuore tra la nazionale cantanti e la nazionale politici, L’Aquila, Lunedì 13 Luglio 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
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Il neo presidente della Figc ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio federale di via Allegri a Roma

 Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale: si tratta di Roberto Mancini. “E’ l’uomo giusto” ha detto in conferenza stampa al termine del consiglio federale. All’indomani del dietrofront di Paolo Maldini e Leonardo come dt della Nazionale Malagò ha annunciato l’impegno preso con Claudio Ranieri.

Consiglio federale Figc
Inizio diretta: 28/07/26 12:17
Fine diretta: 29/07/26 00:00

Punti chiave

Abete: "Mancini tecnico di qualità individuato da Malagò"

“Mancini è la scelta di un tecnico di qualità individuata dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico ma c’è una tempistica che non è perfettamente coincidente. Siamo in attesa”. Così Giancarlo Abete, presidente della Lnd, al termine del Consiglio federale. “Ranieri? Non se ne è parlato”, ha aggiunto. 

Ulivieri: "Mancini ct? allenatore bravo per la Nazionale"

“Mancini ct scelta giusta? Se mi dite che è un allenatore bravo per la Nazionale, dico di sì”. Così Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori al termine del Consiglio federale sulla scelta di Roberto Mancini come nuovo ct azzurro. 

Malagò al Consiglio Figc: "Sto parlando con Mancini per ruolo ct"

“Sto parlando con Mancini” per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, parlando al consiglio federale ancora in corso. Secondo quanto apprende LaPresse, un accordo con il tecnico non è ancora stato raggiunto e non è ancora stato affrontato il nodo riguardante il ruolo del direttore tecnico dopo il passo indietro di Paolo Maldini.

Chiellini: "Io dt Italia? Felice del mio ruolo alla Juventus"

 “Ci tengo a precisare alcune notizie uscite da alcuni media, io sono felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Carnevali e del club”. Così Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus e consigliere di Lega in Figc, all’ingresso in federazione, in vista della riunione del consiglio. Dopo le dimissioni di Paolo Maldini come dt della nazionale, era infatti circolato il nome dell’ex difensore per rivestire quel ruolo. 

In quota bookie per nuovo ct Mancini stacca tutti, Conte insegue

 Ore decisive per il futuro della panchina azzurra: l’attesa sta per finire dopo ore di altissima tensione politica e sportiva. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha assicurato che entro la giornata di oggi – martedì 28 luglio – verrà scelto il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.Lo snodo fondamentale sarà il Consiglio Federale in programma alle 12, chiamato a riportare l’ordine dopo un lunedì ricco di colpi di scena, contrassegnato prima dalla rinuncia ad Andrea Pirlo e, soprattutto, dalle clamorose dimissioni del duo composto da Paolo Maldini e Leonardo. In un clima di grande incertezza, la lavagna dei bookmaker registra il ritorno a una sfida classica: come riporta Agipronews, Roberto Mancini vola in quota ed è offerto a 1,20 dagli analisti di Goldbet e Better, staccando il primo inseguitore, Antonio Conte, proposto a 3,00. Si torna dunque all’antico, riproponendo il duello tra i due tecnici che già da mesi figuravano in cima alla lista dei favoriti per la guida degli Azzurri. Tuttavia, considerati i continui ribaltoni della giornata di ieri, non sono escluse ulteriori sorprese dell’ultimo minuto. Resiste infatti la candidatura di Thiago Motta, dato a 5,00, mentre resta defilata la pista interna che porta al ct dell’Under 21, Silvio Baldini (a 9,00).

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