Franco Baresi, il Milan smentisce le notizie sulla morte dell’ex Capitano

Il Milan, con un post su X, ha smentito alcune indiscrezioni uscite mercoledì sulla presunta morte di Franco Baresi. “AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi”, ha scritto il club rossonero. “Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia – si legge ancora – Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.

AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

Lo scorso agosto l’operazione per un nodulo polmonare

L’ex capitano rossonero, 66 anni, era stato operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare. La notizia della malattia era stata resa nota dal club di Via Aldo Rossi. Dopo l’intervento era stato sottoposto a immunoterapia e aveva diffuso sui social un messaggio ai sostenitori milanisti: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”. L’ex difensore ha esordito in serie A con il Milan il 23 aprile 1978 e ha disputato 20 stagioni con la maglia rossonera, senza mai lasciare il club fino al ritiro nel 1997. Con la squadra meneghina Baresi ha vinto sei scudetti, tre Champions League e due Coppe Intercontinentali. 81 le presenze con la maglia della Nazionale, con cui ha vinto un Mondiale nel 1982 in Spagna, senza però mai giocare, arrivando a disputare poi la finale persa con il Brasile a Usa 94.